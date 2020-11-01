79-летний водитель перепутал педали и въехал в толпу

Люди как раз собрались у здания администрации на общественные слушания, в результате пострадали восемь человек.

В поселке Холмогоровка (расположен под Калининградом) 79-летний водитель Kia въехал в толпу собравшихся на публичные слушания по проекту генплана. Для обсуждения собрались около 200 местных жителей и сотрудники администрации Зеленоградского района, и вдруг прямо на людей поехал автомобиль Kia. Полиция предварительно установила, что пожилой водитель перепутал педали.

В результате инцидента восемь человек были госпитализированы, двоим были нанесены легкие повреждения, и госпитализация не потребовалась. Шофер уверяет, что машина поехала сама, а он не смог остановить ее даже при помощи ручника.

Подтвердить это может сосед, который сидел сзади. Водитель проживает в поселке и пользуется авторитетом у соседей. Свидетели говорят, что перед тем как сбить людей, водитель несколько раз газовал и сдавал обратно. Сначала дергался по площадке, а потом поехал к зданию, где проходило само собрание, резко дал по газам и ударился в белую Ниву, ее отбросило, а он продолжал газовать. Когда кроссовер остановился, местный житель смог вынуть ключ из замка зажигания. По его словам, водитель был вменяемый и нормально разговаривал, передает местное издание klops.ru.

Люди собирались, чтобы обсудить новый проект генплана, по которому планируется строительство грузовой железной дороги через жилую зону поселка Холмогоровка. Люди были расстроены, сбивший людей мужчина также участвовал в обсуждении, и вероятно, не справился со своими эмоциями после.

В минувшие выходные в Тольятти мужчина угнал автомобиль ДПС и поехал кататься, чудом не пострадали люди.



Фото: УМВД России/ТАСС