Электронные ПТС сбоят: в порту Владивостока скопились машины

Оказалось, что система выдачи электронных паспортов транспортных средств, к запуску которой готовились целый год, не до конца отлажена.

Материалы по теме Хочу электронный ПТС на авто с пробегом: комментарий ГИБДД

Порт во Владивостоке переполнен импортируемыми из Японии машинами, на которые владельцы не могут получить электронные ПТС, сообщает местный портал VL.RU. Люди ждут документы неделями: АО «Электронный паспорт», которое является оператором новой системы ЭПТС в России, не справляется с валом заявок. Портовые склады заполнены, а машины продолжают прибывать. И скоро к этому добавится еще одна проблема — истекает срок временного порядка ввоза машин без ЭРА-ГЛОНАСС.

Представители оператора утверждают, что это специализированные лаборатории несвоевременно подают им данные, а в компаниях-импортерах утверждают, что заявки и пакет документов отправляются прямо при них. На Дальнем Востоке аккредитационных центров сейчас работает только 7 из 9, два ранее лишились доступа, но «Электронный паспорт» не справляется и с этим количеством.

Владельцы утверждают, что самостоятельно оформить документ в системе ЭПТС крайне сложно, с ними общается робот, который постоянно куда-то перенаправляет. С офисом АО «Электронный паспорт» изданию связаться не удалось. Импортерам отвечает только техподдержка, которая советует «подождать».

Оператор не наладил бесперебойную работу, но уже ввел дополнительные платные услуги, которые рассчитываются по человеко-часам. Срочная проверка и корректировка данных в электронной карте заявки, исправление ошибок в карточке и онлайн-консультирование участников программы обойдутся в 2000 рублей в час.