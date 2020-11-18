Новый купе-кроссовер Infiniti: фото QX55

Будет дороже, конечно, чем QX50.

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Нынешний QX55 базируется на решениях QX50, но имеет, по канонам жанра, более спортивный, обтекаемый силуэт и более агрессивный дизайн передка. Силовой агрегат тоже унаследован у QX50. «Турбочетверка» объемом 2,0 литра с технологией переменного сжатия выдает 271 л.с. и 380 Нм. В паре с двигателем работает вариатор. Привод полный, с преимуществом переднего привода, но на задние колеса может передаваться до 50% крутящего момента.

В салоне внимание привлекает пара сенсорных экранов, расположенных один под другим на центральной консоли. Верхний 7" отвечает за навигацию, нижний 8" — за музыку, звонки и прочий инфотеймент. QX55 будет первой моделью, поддерживающей беспроводную интеграцию через Apple CarPlay.

Задний ряд регулируемый — сиденья могут смещаться на 152 см. Объем багажника в максимальном варианте составляет 762 литра, в то время как у BMW X4 525 литров, а у Mercedes GLC Coupe — 500 литров.

К покупке предложат три уровня оснащения, Luxe, Essential и Sensory. В базе будет обогрев передних сидений, обивка из искусственной кожи, элементы отделки из алюминия, люк в крыше. В дорогих версиях в салоне появятся натуральная кожа и аудиосистема Bose с 16 динамиками.

В списке электронных ассистентов — автоматическое торможение, предупреждение о выезде с полосы, распознавание дорожных знаков и опциональная система полуавтономного вождения ProPilot Assist.

Цены в компании пока не называют. Но минимальная ценам будет выше, чем на QX50 в версии Luxe, то есть более 3 390 000 рублей.

Дата старта продаж неизвестна, но, по предварительным данным, QX55 дебютирует весной или летом 2021 года.

Фото: Infiniti