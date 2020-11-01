Lada Niva с двигателем Lancia выставлена на торги

Небольшой пробег, интересные характеристики, но и цена немалая...

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На торгах интернет-аукциона eBay появился очередной занятный лот — внедорожник Lada Niva 1993 года выпуска с правым расположением руля и доработками конструкции. Стартовая цена за машину составляет 10 000 фунтов стерлингов, то есть чуть более 1 млн рублей.

У машины было два владельца, и оба, как утверждается, содержали автомобиль надлежащим образом. Нынешний владелец купил ее в 2013 году, провел полное ТО и около года эксплуатировал в первозданном виде.

А следующий год машина провела в мастерской, в результате чего существенно изменилась. По сути, речь идет о полном ребилде, но перед нами не просто отреставрированная машина, а настоящий рестомод — машина с серийной внешностью, но с новой начинкой.

Российский внедорожник разобрали до голого кузова, перекрасили, заменили все уплотнители и хромированные детали, обтянули кресла черной кожей, поставили CD-плеер и дополнительный отопитель, обшили потолок черной алькантарой, а штатную баранку поменяли на руль Motolita.

Но главное, штатный двигатель был заменен на карбюраторный мотор Lancia объемом 2,0 литра и мощностью 140 л.с. Установлен радиатор с двумя вентиляторами и принудительным включением из салона, кастомный выхлоп, заново проложены все тормозные и топливные магистрали. Лифт-комплект от Hodoo поднял кузов на 50 мм, а довершили картину внедорожные шины 215/65 R16.

После ребилда машина использовалась лишь по особым случаям и хранилась в сухом гараже. Пробег на момент продажи составляет 22 000 километров. Желающих купить машину пока не нашлось, но торги продолжаются — шанс есть до 22 ноября 2020 года.

Немало интересных проектов на базе Нивы и на родине внедорожника — таких как Lada 4x4 Апельсин на портальных мостах.

Фото: eBay