Правда, они точечные.

Материалы по теме Топ-10 самых дорогих внедорожников в России

Второе поколение Range Rover Evoque компания Land Rover представила два года назад, но кроссовер уже решили обновить. Инженерам удалось «втиснуть» еще больше технологий в конкурента Audi Q3, добавив опциональную систему фильтрации воздуха.

Evoque 2021 года получил новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro, которая предлагается уже в начальной комплектации. Он поддерживает обновления по беспроводной сети и обеспечивает более интуитивно понятное управление, при этом самые ходовые функции доступны максимум одним или двумя касаниями. Интересно, что Pivi Pro имеет собственный перезаряжаемый источник питания, позволяющий ему переходить в спящий режим, когда автомобиль выключен. Как только водитель садится в Evoque, информационно-развлекательная система в считанные секунды «просыпается».

В Эвоке стало семь портов USB-C, а также есть дополнительная панель для беспроводной зарядки, расположенная за сенсорным экраном. В автомобиле обновлена версия водонепроницаемого ключа Active Key, добавлены ЖК-часы. В стандартной комплектации Evoque оснащается камерой объемного 3D-обзора.

Новая система фильтрации воздуха в салоне доступна за доплату, и она дополняет систему ионизации воздуха, представленную для Evoque второго поколения. Активировав кнопку «Очистить» на сенсорном экране или установив автоматический режим, вы сократите количество аллергенов и мелких частиц (до 2,5 микрон) в салоне.

Также в салоне установлено обновленное трехспицевое рулевое колесо с кнопками управления и модернизированная поясничная опора для передних сидений, а ее переключатели теперь отделаны матовым хромом. Покупателям Evoque 2021 года доступны новые цвета — Lantau Bronze и Portofino Blue.

В России цены на Range Rover Evoque начинаются от 3 млн 313 тыс. рублей.

Фото: Land Rover