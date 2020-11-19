10 см до смерти: бетонная плита рухнула на внедорожник

Сегодня ночью ледяной дождь накрыл многие регионы России. Не обошлось и без неприятностей…

Во Владивостоке на видео попал момент падения бетонной плиты дома на крышу автомобиля. Инцидент произошел возле подъезда дома номер 34 по улице Нейбута. Автовладелец с утра спокойно очищал свой внедорожник от наледи и, как говорится, ничто не предвещало. К счастью, у водителя оказалась хорошая реакция. Он успел вовремя отреагировать и отскочить от машины — прямо на крышу авто грохнулась огромная бетонная плита. Момент падения плиты на крышу внедорожника попал на видео.

Очевидцы предполагают, что плита могла упасть из-за тяжести, которую создали многочисленные обледеневшие после удара стихии провода. Во Владивостоке за ночь выпало 10 мм осадков в виде снега и ледяного дождя, наблюдается сильный гололед.

В горадминистрации сообщили, что убрать плиту управляющая компания сможет после осмотра места полицией.

Из-за ледяного дождя, выпавшего на юге Приморского края, пришлось перекрыть несколько дорог в регионе, произошел разрыв электропроводов, начались перебои с электричеством, водой и теплом.

В общем — паркуйте авто подальше от деревьев и домов!

Ледяной дождь всегда застает врасплох автовладельцев, даже когда МЧС заранее об этом предупреждает. Как бороться с последствиями — тут вы найдете простые советы водителю.

Видео: YouTube