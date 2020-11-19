Хороший свет, камера в нужном месте, да и водитель справился с первого дубля.

Материалы по теме Грузовик на поле для гольфа: когда тупо верил навигатору...

Инцидент произошел в Модесто (Калифорния, США), на шоссе 99. Калифорнийский дорожный патруль сообщает, что водитель, засмотревшись куда-то, вылетел за пределы автострады. Его машина пролетела по воздуху так, словно это был спланированный кинотрюк, а затем рухнула на асфальт подъездной дороги. Водителю посчастливилось отделаться легкими травмами.

Эпичные кадры сняла боковая камера электромобиля Tesla Model 3, стоявшего в пробке поблизости. Видно, как автомобиль перескакивает через бордюр обочины шоссе, поднимает передние колеса над землей, а затем врезается в насыпь и летит, оставляя за собой густой шлейф похожей на дым пыли. Получилось очень зрелищно и по-голливудски эффектно.

Никаких фотографий автомобиля после аварии нет, но есть все основания полагать, что он получил серьезные повреждения.

Есть мнение, что от подобных аварий нас избавят системы автономного управления. Но, к сожалению, ведут они себя пока ничуть не лучше.

Фото, видео: Youtube