Полет машины на фоне заката — это было красиво! — журнал За рулем

Полет машины на фоне заката — это было красиво!

Хороший свет, камера в нужном месте, да и водитель справился с первого дубля.

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Инцидент произошел в Модесто (Калифорния, США), на шоссе 99. Калифорнийский дорожный патруль сообщает, что водитель, засмотревшись куда-то, вылетел за пределы автострады. Его машина пролетела по воздуху так, словно это был спланированный кинотрюк, а затем рухнула на асфальт подъездной дороги. Водителю посчастливилось отделаться легкими травмами.

Эпичные кадры сняла боковая камера электромобиля Tesla Model 3, стоявшего в пробке поблизости. Видно, как автомобиль перескакивает через бордюр обочины шоссе, поднимает передние колеса над землей, а затем врезается в насыпь и летит, оставляя за собой густой шлейф похожей на дым пыли. Получилось очень зрелищно и по-голливудски эффектно.

Никаких фотографий автомобиля после аварии нет, но есть все основания полагать, что он получил серьезные повреждения.

Фото, видео: Youtube

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