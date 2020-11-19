Спрос на подержанные машины вырос почти на треть, а количество предложений заметно сократилось.

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О том, что происходит на вторичном авторынке России, стало известно в ходе прошедшей на днях всероссийской конференции «Высшая передача», организованной Авито Авто.

Спрос на машины с пробегом начал восстанавливаться еще летом, после снятия режима самоизоляции и быстро восстановился до прежних показателей, после чего начал активно расти, отмечает руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев.

В результате в октябре количество покупателей, желающих приобрести автомобиль с пробегом, увеличилось на 32%. Но при этом предложений на рынке стало меньше — по этому показателю 2020 год уступает предыдущему.

«Предложение по продаже подержанных автомобилей уже восстановилось. В то же время предложение со стороны частных продавцов остается на уровне ниже прошлого года. Владельцы автомобилей сейчас меньше настроены продавать. Это означает, что для автодилеров повышается конкуренция за возможность выкупа автомобилей для пополнения складов», — подчеркнул эксперт.

Нежелание продавать машины можно объяснить тем, что люди при этом не имеют возможности купить другой автомобиль — либо более высокого класса, либо новее. Поддерживать транспортное средство на ходу в большинстве случаев выгоднее, чем тратиться на покупку нового или просто более свежего автомобиля. Естественно, что люди предпочитают придержать хорошие варианты, и число их сокращается на рынке в первую очередь, образуя основной дефицит.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС