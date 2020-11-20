На 7000 АЗС в России появился еще один кешбэк

При заправке стали начислять баллы, которые можно потратить на ту же заправку, а также на каршеринг или такси.

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В приложениях Яндекса появилась новая система, которая начисляет пользователям баллы Плюса. Точнее, сервис Яндекс.Заправки был добавлен в подписку Плюс, благодаря чему при заправке через приложения Яндекс.Карты, Заправки и Навигатор начисляются баллы.

По сути, речь идет о кешбэке, начисляемом баллами, который можно потратить на следующую заправку или оплатить услуги каршеринга, а также такси. Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо подписаться на Плюс и заправляться на суммы не менее 1500 рублей, получая половину балла за каждый купленный литр топлива. При этом баллы начисляются и на карты лояльности сетей АЗС, если они привязаны в приложениях автомобилистов.

Оплата топлива баллами пока доступна только в последней версии Яндекс.Заправки, но позже это можно будет сделать и через приложения Яндекс.Карты и Навигатор.

Напомним, что Яндекс.Заправки позволяют не только заправляться не выходя из автомобиля, но и, например, сравнивать цены на АЗС — к сервису подключено почти 7 тысяч автозаправочных станций по всей России.

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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС