724 км на одной зарядке: GM улучшил батарейки

Выход в производство ожидается через два-три года.

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О начале тестирования новых аккумулятор заявили на международной автомобильной конференции Barclays.

К концу 2025 года 40% автомобилей в США будут электрическими, а в Англии с 2030 года вводится запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания. Сроки поджимают, и у автопроизводителей остается мало времени на то, чтобы сделать электромобили эффективнее и удобнее — они ни в чем не должны уступать транспортным средствам с ДВС.

У GM очередной прорыв — инженеры концерна увеличили расчетную максимальную дальность поездок автомобилей с аккумуляторами Ultium с 400 миль (644 км) до 450 миль (724 км). Достигли они этого менее чем за год исследований.

Кроме того, в GM заявили, что батареи Ultium уже стоят почти на 40% меньше, чем те, которые устанавливаются сегодня в автомобили Chevrolet Bolt (там используются батареи компании LG Energy Solution).

К моменту выхода, который ожидается года через два-три, батареи Ultium будут стоить на 60% меньше современных. Экономия произошла за счет недорогих катодов, сокращения количества активного материала, новых электролитов, а также использования анодов из металлического лития. В ходе тестирования новых аккумуляторов специалисты GM выполнили уже «сотни циклов испытаний».

Также на конференции были показаны три версии аккумуляторной батареи Ultium, которая будет использоваться в кроссоверах, пикапах, внедорожниках и спортивных моделях.

И последнее, но не менее важное: GM сообщила, что новые производственные процессы ускорили разработку электромобилей почти на 50%. Это, в частности, модульная конструкция систем Ultium и виртуальные инструменты разработки.

Интересный факт: на разработку GMC Hummer EV ушло 26 месяцев. Обычно на подобные проекты уходит в два раза больше — 50 месяцев. GM теперь установила 26-месячный цикл разработки в качестве норматива по созданию моделей.

Как скоро нам в России придется пересаживаться на электромобили? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: General Motors, Austin Park / Unsplash