Подросток разбил отцовский Pagani Huayra за $3,4 млн.

Водительская дверь и передние колеса полностью оторвались от кузова.

В Далласе (Техас, США) в дорожную аварию попал 17-летний подросток на 754-сильном родстере Pagani Huayra, стоившем 3,4 млн долларов, то есть примерно 259 млн рублей. На опубликованных в Инстаграм историях очевидцев видно, что у машины сработали подушки безопасности, водительская дверь и передние колеса оторваны, карбоновый кузов существенно поврежден.

Водитель, 17-летний ютубер Гейдж Джиллин (канал GG Exotics), не пострадал — об этом сообщил в соцсетях его друг, находившийся в авто в момент аварии и также избежавший травм. Владельцем машины является отец Гейджа, миллиардер Тим Джиллин, также имеющий в своем гараже McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Bugatti Chiron и Rolls-Royce Dawn, пишет The Drive. Среди выложенных на Youtube роликов есть те, на котором Гейдж демонстрирует довольно опасное вождение отцовского Pagani, но причина аварии пока не установлена.

Впервые за руль Pagani Гейдж сел в июне 2020 года, но до этого водил и другие гиперкары своего отца

Разбитый автомобиль — один из 100 изготовленных в Pagani родстеров Huayra, производство таких машин завершилось в начале ноября 2020 года. Данный экземпляр выпущен в 2018 году, но техасская семья владела им недавно, с июня 2020 года. Pagani производит около 30 гиперкаров в год, при этом изготовление каждого занимает до 10 месяцев.

Если столь красивым машинам и стоит быть разбитыми, то только в рамках краш-теста.

Фото: скриншот Youtube, канал GG Exotics