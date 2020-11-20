Подросток разбил отцовский Pagani Huayra за $3,4 млн.

В Далласе (Техас, США) в дорожную аварию попал 17-летний подросток на 754-сильном родстере Pagani Huayra, стоившем 3,4 млн долларов, то есть примерно 259 млн рублей. На опубликованных в Инстаграм историях очевидцев видно, что у машины сработали подушки безопасности, водительская дверь и передние колеса оторваны, карбоновый кузов существенно поврежден.
Водитель, 17-летний ютубер Гейдж Джиллин (канал GG Exotics), не пострадал — об этом сообщил в соцсетях его друг, находившийся в авто в момент аварии и также избежавший травм. Владельцем машины является отец Гейджа, миллиардер Тим Джиллин, также имеющий в своем гараже McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Bugatti Chiron и Rolls-Royce Dawn, пишет The Drive. Среди выложенных на Youtube роликов есть те, на котором Гейдж демонстрирует довольно опасное вождение отцовского Pagani, но причина аварии пока не установлена.
Разбитый автомобиль — один из 100 изготовленных в Pagani родстеров Huayra, производство таких машин завершилось в начале ноября 2020 года. Данный экземпляр выпущен в 2018 году, но техасская семья владела им недавно, с июня 2020 года. Pagani производит около 30 гиперкаров в год, при этом изготовление каждого занимает до 10 месяцев.
- Если столь красивым машинам и стоит быть разбитыми, то только в рамках краш-теста.
Фото: скриншот Youtube, канал GG Exotics