В эту яму залез большой парень. Власти ничего не заметили

История типичная, хотя произошла она не у нас, а в Великобритании.

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В прошлом году британец Арон Кросс уже жаловался в дорожное управление Совета графства Ланкашир: мол, на дороге к его дому — огромная выбоини. Чиновники осмотрели место, проблемы не увидели и заделывать выбоину не стали.

Дальнейшие обращения к властям тоже ни к чему не привели, и тогда мужчина решил продемонстрировать масштаб проблемы с помощью 27-летнего сына Льюиса, рост которого 180 см. Мужчина попросил парня залезть в одну из ям и устроил фотосессию. И поместился тот в нее ровно по плечи.

«Пешеходы, велосипедисты, ребенок или родитель с коляской могли легко туда провалиться. Чудо, что до сих пор никто не пострадал, но это лишь вопрос времени», — говорит разгневанный мужчина.

Но и на это представитель совета ответил: «Это проселочная дорога, граничащая с канавой. Про нее все, кто водит там машины, знают. Мы поддерживаем ее в безопасном состоянии и не смогли найти больших ям, когда недавно осматривали дорожное полотно. Нужно, чтобы мистер Кросс указал точное место, где были сделаны фотографии, чтобы мы еще раз могли провести проверку и принять меры, если это необходимо». В целом же власти утверждают, что дыра не была выбоиной, а мог произойти естественный размыв почвы от недавнего наводнения.

Мистер Кросс вне себя: «Если бы это произошло с кем-то другим, меня бы это посмешило, но все случилось со мной». Он разбил подвеску машины в этом месте, ремонт обошелся в 300 фунтов стерлингов. Вскоре соседка там же ударила автомобиль и повредила диск. Мужчина решил это дело так не оставлять и пойти в суд.

На дороге происходит много всякого, но такое отношение к своему автомобилю — это что-то неожиданное!



Фото: Aron Cross