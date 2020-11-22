Правильная «буханка»: V8, автомат, военные мосты (видео)

УАЗ-452, он же УАЗ СГР, или же просто «Буханка» — автомобиль легендарный, но даже его высокая проходимость может быть улучшена.

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Именно этот тезис доказывают своим существованием проекты вроде Буханка V8 1UZ от новосибирского пользователя Drive2 под ником Nordspreer. Как следует из названия, родной двигатель этого УАЗа 2000 года выпуска был заменен на тойотовский 4-литровый V8 1UZ, ставший, благодаря своей распространенности и беспроблемности, одним из главных моторов российского тюнинга.

Двигатель переехал в недра «Буханки» вместе с коробкой — автоматом от седана Toyota Celsior. А вот раздатка, обеспечивающая полный привод, досталась машине от внедорожника Isuzu Wizard. Крутящий момет воспринимается редукторными мостами Барс — как известно, это аналог стандартных военных мостов УАЗ, но с более широкой колеей и возможностью установки на пружинную подвеску.

Доработок такая конструкция потребовала довольно много, но в результате получился впечатляющий по своим характеристикам и внешности внедорожник. Есть и те, кто говорит, что автор зря затеял все эти переделки, ведь стандартный УАЗ можно отремонтировать буквально в поле... На это хозяин этой «супербуханки» отвечает так: «Зачем что-то чинить в поле, если есть возможность поставить то, что никогда не ломается?».

А в Москве реставраторы забрали с армейского склада 42-летний УАЗ-469 и восстановили его в идеал.

Фото: Drive2, пользователь Nordspreer

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»