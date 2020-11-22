Автокросс на грузовиках: наши «ГАЗоны» в Прибалтике

Вот как выглядит ситуация, когда хорошие традиции автоспорта живут и развиваются.

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Грузовой автоспорт — одна из тех дисциплин автоспорта, которые можно считать классичскими. В нашей стране гонки на грузовых машинах по пересеченной местности зародились в 1950-х, задолго до аналогичных соревнований на внедорожниках и, тем более, на легковых машинах. Продолжает этот вид автоспорта существовать и сейчас, причем не только в России, но и в странах, бывших когда-то республиками СССР.

За долгие годы самостоятельного развития прибалтийский грузовой автокросс обрел свои собственные уникальные черты: если вы когда-либо видели автокросс на грузовиках в России, то сразу поймете, что представленное видео снято не на территории РФ. На эти кадрах — соревнования гоночного сезона 2020 года в Эстонии и Латвии.

Быстрые, «ходовые» трассы, обилие пилотажных поворотов, требующих филигранного управления на высокой скорости, а также особая подготовка машин со стандартными каркасами безопасности, обхватывающими кабины... Но сами машины — наши российские ГАЗ-53, ГАЗ-52 и даже «старички» ГАЗ-51, любовно восстановленные и находящиеся в отличной спортивной форме. И самое интересное — грузовые багги на узлах и агрегатах тех же «газонов»! Комментаторы видео сходятся во мнении: приятно видеть, когда хорошие традиции автоспорта живут и развиваются.

На КАМАЗе тоже чтут спортивные традиции — на видео показали первый грузовик «КАМАЗ-мастер» для ралли-рейдов.

Видео: Youtube, канал krossifann