Изменения коснулись не только внешности и мультимедийной системы.

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Toyota Camry, которая продается в нашей стране без изменений с начала 2018 года (если не считать появления полноприводной версии и выхода спецсерий), вскоре может получить обновление.

Недавно седан получил обновление для рынка Северной Америки. Теперь аналогичные изменения будут внесены и в Камри для европейского рынка.

Отличий во внешности будет немного: слегка изменятся бампер и решетка радиатора. В компании заявили, что благодаря этим небольшим штрихам Camry выглядит «динамичнее, престижнее и шире».

Кроме того, станет больше возможностей для персонализации внешнего вида покупаемых машин благодаря новым 17- и 18-дюймовым дискам и новым цветам окраски кузова.

В салоне появился новый 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, расположенный ближе к лобовому стеклу. Система оснащена более быстрым программным обеспечением и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Сиденья в салоне получили новую кожаную обивку премиум-класса бежевого или черного цвета.

Также появились новые системы безопасности Toyota Safety Sense. В частности — адаптивный круиз-контроль.

Что касается двигателей и коробок передач, то тут никаких изменений не анонсируется.

Продажи обновленной Тойоты Камри в Европе начнутся в первом квартале 2021 года. Пока же в продаже представлена дорестайлинговая версия седана, купить которую можно по цене от 1 741 000 рублей.

Также в России можно купить спортивную спецверсию седана Камри.

Фото: Toyota