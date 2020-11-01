Toyota Camry обновляется — первая информация — журнал За рулем

Toyota Camry обновляется — первая информация

Изменения коснулись не только внешности и мультимедийной системы.

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Toyota Camry, которая продается в нашей стране без изменений с начала 2018 года (если не считать появления полноприводной версии и выхода спецсерий), вскоре может получить обновление.

Недавно седан получил обновление для рынка Северной Америки. Теперь аналогичные изменения будут внесены и в Камри для европейского рынка.

Отличий во внешности будет немного: слегка изменятся бампер и решетка радиатора. В компании заявили, что благодаря этим небольшим штрихам Camry выглядит «динамичнее, престижнее и шире».

Кроме того, станет больше возможностей для персонализации внешнего вида покупаемых машин благодаря новым 17- и 18-дюймовым дискам и новым цветам окраски кузова.

В салоне появился новый 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, расположенный ближе к лобовому стеклу. Система оснащена более быстрым программным обеспечением и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Сиденья в салоне получили новую кожаную обивку премиум-класса бежевого или черного цвета.

Также появились новые системы безопасности Toyota Safety Sense. В частности — адаптивный круиз-контроль.

Что касается двигателей и коробок передач, то тут никаких изменений не анонсируется.

Продажи обновленной Тойоты Камри в Европе начнутся в первом квартале 2021 года. Пока же в продаже представлена дорестайлинговая версия седана, купить которую можно по цене от 1 741 000 рублей.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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