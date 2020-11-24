В ГИБДД рассказали, как снизить смертность на дорогах

Разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на ситуацию, полагает глава ГИБДД Михаил Черников.

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Нужно внедрять новые методы и формы снижения смертности на дорогах, сообщил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников.

«Необходимо обустроить пешеходные переходы даже, может быть, в контуре „лежачих полицейских“. Освещать дороги надо, особенно где переходят пешеходы», — отметил глава ГИБДД.

Эффективными могут оказаться ограждения, которые позволят обособлять передвижение пешеходов. Он также рассказал, что заключения многочисленных экспертов говорят о том, что показатель смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств. Чем меньше автомобилей, тем ниже смертность, и пандемия это очень хорошо показала — во время первого всплеска смертность на дорогах снизилась на 20%. В целом, в 2020 году показатель уровня смертности на дорогах России снизится более чем на четыре процента.

Но следует разработать такие меры, чтобы люди на дорогах погибали реже и при увеличении интенсивности потока.

По информации ГИБДД, с января по октябрь 2020 года произошло 13,3 тыс. ДТП, в которых погибли 1,6 тыс.человек, еще 16,3 тыс. получили ранения. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 16,5 тыс. дорожных аварий, в которых погибли 1,8 тыс. человек, еще 20,5 тыс. получили ранения.

К 2030 году необходимо добиться снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. населения , такое поручение дал Владимир Путин правительству. Причем показатель пришлось смягчить, так как принятый прежде оказался недостижим.



Фото: Михаил Почуев/ТАСС