Все изменения Renault Logan и Sandero 2021 модельного года

Плюс один цвет кузова и стайлинг-пакет.

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В российском варианте обновление Renault Logan и Sandero, а также их кросс-версий Logan Stepway и Sandero Stepway свелось к презентации нового модельного года: офис компании в РФ поделился информацией о точечных изменениях, которыми будут отличаться новые седаны и хэтчбеки от прежних.

Внешние обновления таковы: стал доступен новый серебристый цвет кузова, а логотип на решетке радиатора у всех новых машин имеет глянцевую окантовку. Хэтчбек Sandero Stepway в комплектации Drive теперь идет с тонировкой задних стекол.

Еще есть особая серия Stepway City, в которой машины комплектуются 113-сильными моторами и вариаторами CVT, и для них доступен пакет индивидуализации: декоративные элементы кузова с рисунком под карбон, логотип CITY на боковых стойках, оригинальное оформление ручек дверей, центральной консоли и сидений.

В салоне у всех машин 2021 модельного года — новые ткань и прострочка обивки сидений. У автомобилей со 113-сильными моторами (как с вариатором, так и с МКП) рукоятка селектора трансмиссии имеет новый дизайн.

Помимо 1,6-литрового двигателя мощностью 113 л.с. для Logan и Sandero по-прежнему доступен вариант c двигателем мощностью 82 л.с. (1,6 л) в сочетании с 5-ступенчатой МКП, а также 102-сильный мотор (1,6 л), работающий в паре с автоматом.

Дилеры уже принимают заказы на машины 2021 модельного года, цены на Logan и Sandero начинаются от 675 000 и 685 000 рублей соответственно.

Это примерно столько же, сколько стоит эксплуатация седана вроде Logan, Granta или on-DO в течение пяти лет.

Фото: Renault