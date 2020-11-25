Новый Renault Duster для России: первые подробности

Кроссовер может появиться в России уже весной 2021 года.

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Российская пресс-служба бренда Renault опубликовала официальный тизер обновленного кроссовера Duster. На фото сильно затемненный автомобиль показан в виде 3/4 сзади. Наиболее заметные на фото элементы — светодиодные фонари.

Особого откровения в этих изображениях нет: именно так выглядит светотехника на обновленных Дастерах, которые продаются в Бразилии и на которые, по первым неофициальным данным, будет очень похожа версия для России.

У европейских версий под брендом Dacia иное оформление передка, но вот фонари — опять-таки, именно эти, квадратной формы, с «перекрестием» в центре.

Никаких дополнительных данных о новинке — а точнее, ее исполнении для России — пока не сообщается. Ранее независимые источники сообщали о том, что сборка машин будет налажена на московском заводе «Рено Россия».

Напомним, в основе нового Дастера, как и прежде, будет платформа B0, но в обновленной версии, как у Arkana и Kaptur. Салон кроссовера должен стать более просторным.

Ориентировочный срок появления обновленного Renault Duster российской сборки в продаже — осень 2021 года. Но есть и оптимистичный прогноз — по нему, это произойдет весной-летом 2021 года.

Фото: Renault