Помимо нескольких прототипов на заводе есть проект «Вереница» — он научит автомобили-роботы объединяться.

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Пресс-служба завода КАМАЗ опубликовала видеоролик, посвященный проектам беспилотных автомобилей. КАМАЗ ведет разработку автономных автомобилей с 2015 года, и сейчас тут говорят о том, что в ближайшем будущем смогут предложить беспилотные машины покупателям.

В Научно-техническом центре КАМАЗа создали программное обеспечение на основе нейронных сетей, предназначенное для распознавания дорожной ситуации. Это ПО сейчас проходит испытания в рамках нескольких проектов беспилотных машин: карьерные грузовики, техника внутризаводского сообщения, пассажирский электротранспорт.

В опубликованном видео специалисты предприятия подробно рассказали о микроавтобусе ШАТЛ, накрышном модуле Аватар, бескабинной грузовой платформе Челнок, внутризаводском перевозчике Одиссей, а также о проекте «Вереница», который призван обучить автомобили-роботы движению в колонне за флагманом.

Ранее на примере Челнока КАМАЗ показал, насколько беспилотник может быть выгоднее обычного авто.

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ