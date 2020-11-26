Начался прием заявок на крупнейшее офф-роуд соревнование

Принять участие в крупнейшем и старейшем внедорожном соревновании России «Ладога Трофи 2021» могут все желающие, на технике любого класса.

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Путешествие «Ладога Трофи 21», которое пройдет с 5 по 13 июня 2021 года, приурочено к памятной дате двадцатилетней давности. В конце 1990-х годов прошли несколько знаковых экспедиций, организованных журналами «За рулем» и «Мото». Это трофи «Караван-98/99» и «Путешествие на Алтай», а также «Восхождение на Эльбрус», состоявшееся в 2003 году. В тех экспедициях участвовала не только российская, но и импортная техника. Модернизированный же мопед завода имени В. А. Дегтярева «Пилот» поднялся на самую вершину Эльбруса! Сегодня он выставлен в тульском мотоциклетном музее «Мото-Авто-Арт».

Участникам «Ладога Трофи 21» предстоит за неделю пройти несколько спецучастков по красивейшим местам в окрестностях Ладожского озера. Старт соревнования будет дан на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

В данный момент одной из команд уже началась подготовка к соревнованию двух мопедов ЗиД «Пилот 50».

«Мы хотим поддержать идею активного отдыха и путешествий на малокубатурной мототехнике, способствовать развитию внутреннего туризма и напомнить о значимом этапе мотоциклетной истории России», — заявляют участники Артур и Алексей.

Фото: ladoga-trophy.ru