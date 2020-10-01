Смотрите, как готовят КАМАЗы для ралли «Дакар»

Тренировок из-за пандемии было мало, но машины стали мощнее и надежнее.

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Менее чем через полтора месяца гоночные КАМАЗы отправятся в Марсель, на старт «Дакара», а сейчас автомобили готовят к главному ралли-рейду на планете. Степень готовности команда оценивает на 50%.

Завершены последние тесты, и теперь грузовики полностью разбирают, чтобы собрать заново — в той финальной конфигурации, в которой они и пойдут в гонку.

В этот раз в «Дакаре» будет участвовать четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер». Полностью состав экипажей неизвестен, но пилотов уже объявили: Андрей Каргинов, Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Тренировок из-за пандемии было очень мало, как и соревновательной практики. Сами же КАМАЗы успели пройти модернизацию: у них новые двигатели и автоматические коробки передач, улучшенная система подкачки воздуха.

Одна из новинок предстоящего «Дакара» — электронные дорожные карты (т.н. роуд-буки) — теперь штурманы будут получать не бумажную «легенду» вечером перед этапом, а прямо перед стартом и в электронном виде. Предстоящая гонка будет 43-й по счету и пройдет на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января 2021 года.

Станут ли машины для ралли-рейдов электромобилями? Такие уже есть — в гоночной серии Extreme E!

Фото: EPA

Видео: Youtube, канал Россия 24