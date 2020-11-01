Новый кроссовер Hyundai на тестах: подробности

Произошло это через несколько часов после официального анонса, прежде о модели Bayon никто не слышал.

Материалы по теме Новый и самый доступный кроссовер Hyundai — Bayon

Вчера Hyundai официально объявила о выпуске нового небольшого кроссовера для европейского рынка. Южнокорейский производитель даже назвал имя миниатюрного бюджетника — Bayon. И всего через несколько часов после этого объявления появились первые шпионские фотографии автомобиля.

В сильно замаскированном прототипе узнаются те же задние фонари в форме бумеранга, что и в тизере. На снимках салона видны цифровая «приборка» и информационно-развлекательная система в виде планшета.

Bayon будет основан на платформе Hyundai i20, стало известно зарубежным СМИ. Автомобиль получит 1,0-литровый турбированный мотор. В i20 доступны 6-ступенчатая ​​механическая коробка передач или 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Предположительно, оба варианта будут применены и на Bayon.

Скорее всего, маленький кроссовер предложат только в переднеприводном исполнении, поскольку никому не нужен полный привод в этом бюджетном сегменте.

Он будет дешевле, чем Kona, и, вероятно, станет конкурировать с Ford EcoSport, Renault Kaptur и Haval H2.

Однако не станет ли он прямым конкурентом Hyundai Creta на российском рынке или к нам этот автомобиль заводить не собираются? Больше информации обещают сообщить в ближайшее время, поскольку Hyundai планирует запустить Bayon в Европе в первой половине 2021 года.

Между тем, Hyundai тестирует в Южной Корее загадочный маленький кроссовер, который числится в плане разработок компании под кодовым названием AX1.



Фото: CarPix