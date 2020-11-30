Самый брутальный Duster: адский тюнинг

Внешность — обманка, под капотом все по-прежнему.

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Над внешностью Dacia Duster потрудилось тюнинговое ателье Prior Design из немецкого городка Камп-Линтфорт. Благодаря стайлинг-пакету стандартный Dacia Duster превратили в агрессивный внедорожник. Автомобиль сразу привлечет внимание на дороге, и хотя настоящие мощные внедорожники легко «сделают» его на дороге, на парковке Дастер выглядит не менее быстрым.

Впрочем, дизайнеры исходили из того, что в мегаполисах с их плотным трафиком автомобилям просто негде мериться своими мощностными характеристиками, поэтому внешнего вида в большинстве случаев бывает достаточно, чтобы произвести впечатление.

Автомобиль стал намного шире, у него более интересный бампер, а диффузор и мега-трубы довершают образ «брутального мачо» сзади. 22-дюймовые колеса на низкопрофильных шинах выступают из-под радикально мускулистых колесных арок. Рисунок литых колесных дисков также напоминает те, что бывают на солидных кроссоверах и внедорожниках. Стекла сильно тонированы, а над задним окном расположился спойлер.

Пока внедорожник существует лишь в виртуальном виде, но такой тюнинг бюджетника легко может стать реальностью, был бы спрос.

Между тем, обновленный Duster для России замечен в Тольятти: там бюджетный кроссовер проходит дорожные испытания.

Фото: Prior Design