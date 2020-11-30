Самый брутальный Duster: адский тюнинг — журнал За рулем

Самый брутальный Duster: адский тюнинг

Внешность — обманка, под капотом все по-прежнему.

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Над внешностью Dacia Duster потрудилось тюнинговое ателье Prior Design из немецкого городка Камп-Линтфорт. Благодаря стайлинг-пакету стандартный Dacia Duster превратили в агрессивный внедорожник. Автомобиль сразу привлечет внимание на дороге, и хотя настоящие мощные внедорожники легко «сделают» его на дороге, на парковке Дастер выглядит не менее быстрым.

Впрочем, дизайнеры исходили из того, что в мегаполисах с их плотным трафиком автомобилям просто негде мериться своими мощностными характеристиками, поэтому внешнего вида в большинстве случаев бывает достаточно, чтобы произвести впечатление.

Автомобиль стал намного шире, у него более интересный бампер, а диффузор и мега-трубы довершают образ «брутального мачо» сзади. 22-дюймовые колеса на низкопрофильных шинах выступают из-под радикально мускулистых колесных арок. Рисунок литых колесных дисков также напоминает те, что бывают на солидных кроссоверах и внедорожниках. Стекла сильно тонированы, а над задним окном расположился спойлер.

Пока внедорожник существует лишь в виртуальном виде, но такой тюнинг бюджетника легко может стать реальностью, был бы спрос.


Фото: Prior Design

Самый брутальный Duster: адский тюнинг

Внешность — обманка, под капотом все по-прежнему.

Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205558Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205557Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205562Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205561Самый брутальный Duster: адский тюнинг
Самый брутальный Duster: адский тюнинг

Внешность — обманка, под капотом все по-прежнему.

Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205562Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205561Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205557Самый брутальный Duster: адский тюнинг — фото 1205558Самый брутальный Duster: адский тюнинг
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Отзывы о Renault Duster (16)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

цена — качество

Недостатки:

когда на DUSTERE появиться обогрев задних сидений, машина эксплуатируется в районе крайнего севера (ЯНАО ) в наших условиях это не роскошь , а необходимость .

Комментарий:

их и так хватает

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