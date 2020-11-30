Skoda подняла цены на самые популярные модели

Rapid вырос в цене на 23–34 тысячи рублей.

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Чешская марка Skoda подняла цены на три своих бестселлера в России — лифтбек Rapid и кроссоверы Kodiaq и Karoq, которые по итогам октября 2020 года оказались на 10-м, 20-м и 23-м местах топ-25 российских продаж.

Цены на различные комплектации Rapid поднялись на 23–34 тысячи рублей. Лифтбек в базовой версии теперь обходится в 847 000 рублей, а топ-версия стоит 1 264 000 рублей. Прайс-лист на кроссовер Karoq начинается с суммы 1 393 000 рублей за начальную комплектацию и заканчивается на 1 897 000 рублей — столько стоит максималка. Таким образом, модель стала на 34–35 тысяч дороже.

Что касается Kodiaq, то у него подорожали отдельные комплектации — Scout, Sportline и Laurin&Klement: цены на эти версии лежат в диапазоне от 3 181 000 до 3 468 000 рублей, что на 52–53 тысячи выше прежних расценок.

Модель Kodiaq в предыдущий раз дорожала в сентябре текущего года, а ценники для Rapid и Karoq переписывались в октябре, сообщает Цена.Авто. В 2020 году Skoda является тем редким производителем, который наращивает продажи — за 10 месяцев дилеры продали 75 264 автомобиля, что на 7% больше, чем годом ранее.

Еще одно из недавних подорожаний: внедорожники УАЗ прибавили в цене 10–13 тысяч рублей.

Фото: Skoda