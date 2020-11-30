Царь горы: тракторы МТЗ Беларус в битве на снегу

Оба выпущены одним заводом, но один — в советские времена, а второй — недавно.

Материалы по теме Трактор как спасение: подборка эпичных случаев

Своеобразное белорусское дерби устроили авторы канала OFFROADER — оба трактора, участвовавшие в соревновании, производятся на Минском тракторном заводе (МТЗ) и носят название Беларус. Но если первый — это модификация классического для всего постсоветского тракторостроения МТЗ-80 (МТЗ-82, в современном варианте Belarus-820, отличается наличием полного привода), то второй, Belarus-1221, — это куда более современный трактор.

У обеих машин под капотом 4-цилиндровый дизель, но у советского МТЗ-82 он развивает 81 л.с., а новые Belarus-1221 комплектуются моторами мощностью 130–136 л.с. Но привод у тракторов полный, за рулем — опытные пилоты, а впереди — заснеженный склон.

Первый раунд предусматривает подъем средней крутизны, во втором уклон увеличивается, а в третьем к нему добавляется еще один усложняющий элемент — косогор. И если в первом испытании МТЗ-82 идет вровень с современным «братом», то ближе к концу становится понятно, что старичку придется нелегко: не хватает и зацепа, и крутящего момента. Однако паритет сохраняется до финала, в котором — парный заезд двух тракторов.

Ранее тракторы Беларус и ЮМЗ сошлись в противостоянии по перетягиванию троса.

Видео: Youtube, канал OFFROADER