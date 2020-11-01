Новый Hyundai Palisade: цены и комплектации

Полноразмерный флагман SUV-линейки Hyundai сегодня предлагают российские дилеры. Цены — от 3 149 000 рублей за версию с дизельным мотором.

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Полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade предложат на нашем рынке с двумя вариантами двигателей, в комплектациях Lifestyle, Prestige и High-Tech, а также в специальном исполнении COSMOS.

Длина эффектного Hyundai Palisade — 4980 мм, на российском рынке конкурентами ему — Kia Mohave (4930 мм), Volkswagen Teramont (5036 мм) и Mazda CX—9 (5075 мм).

Корейский кроссовер оснащается дизельным двигателем 2.2 CRDi (200 л.с.) или бензиновым 3.5 MPI (249 л.с.), оба агрегатируются 8-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода с функцией выбора режимов движения.

Цена модели в комплектации Lifestyle — от 3 149 000 рублей за автомобиль с дизельным двигателем и 3 199 000 рублей — с бензиновым.

В стандартном варианте будет богатое оснащение: электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях, регулируемые спинки сидений второго ряда, обогрев руля, а также кресел первого и второго рядов, семь USB-портов, трехзонный климат-контроль с потолочными диффузорами регулировки потока воздуха, крепления Isofix, двойное остекление ветрового и передних боковых стекол, панель приборов Supervision и мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Переключения передач осуществляется подрулевыми лепестками.

Во всех комплектациях установлены 6 подушек безопасности, боковые шторки безопасности, а в стандартный набор функций безопасности кроме ABS, ESP, TSC, EBD, VSM входят мониторинг слепых зон, система предупреждения о боковом столкновении при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида с динамической разметкой, передние и задние датчики парковки. Кроссовер Hyundai Palisade оборудован полностью светодиодными передними фарами с автокорректором, дневными ходовыми и габаритными огнями.

Комплектация Prestige доступна от 3 399 000 рублей за версию с дизельным мотором и 3 449 000 рублей — за вариант с бензиновым двигателем. В оснащение этой версии добавлена 7-дюймовая цифровая приборная панель и навигационная система с экраном 10,25 дюймов, интеграцией со смартфонами и функцией информирования о пробках. Их дополняет премиальная аудиосистема Harman Kardon c 12 динамиками, включая сабвуфер, и внешним усилителем.

Palisade в комплектации High-Tech обойдется от 3 679 000 до 3 729 000 рублей соответственно. Отличительной особенностью этой версии станут 20-дюймовые легкосплавные диски и двухсекционная панорамная крыша с люком. Данные приборов на цифровой панели могут быть продублированы на лобовое стекло перед водителем. Дополнен список систем безопасности — появилась система автоматического торможения перед препятствием, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система слежения за состоянием водителя, а также ассистенты удержания автомобиля в полосе движения и в центре полосы движения. За безопасность на парковке отвечает система предотвращения столкновения сбоку при выезде задним ходом.

Версии Lifestyle и Prestige за доплату можно дополнить пакетом систем безопасности Smart Sense за 90 тысяч рублей.

Специальная комплектация Cosmos предлагает новый Hyundai Palisade с различной компоновкой салона. В стандартном 8-местном исполнении автомобиль с дизельным мотором обойдется в 3 749 000 рублей, версия с раздельными сиденьями второго ряда доступна за 3 779 000 рублей. Цена автомобиля с бензиновым мотором и 8 местами составляет 3 799 000 рублей, с 7-местной компоновкой салона — 3 829 000 рублей.

Palisade можно также взять в аренду по программе онлайн-подписки на один год. Ежемесячный платеж с лимитом пробега 12 000 км в год составит 67 900 рублей, с расширенным пробегом 30 000 км в год — 72 900 рублей.

Еще в 2018 году Hyundai показал в Лос-Анджелесе этот 8-местный кроссовер, а «За рулем» проверил, правда ли, что в Palisade поместится небольшая толпа.

Фото: Hyundai