А что, если поджечь бензобак? Эксперимент на заправке

Претендент на «премию Дарвина» живет в Южно-Сахалинске.

В Южно-Сахалинске в ночь с 30 ноября на 1 декабря мужчина на заправке поджег бензобак своего автомобиля. Причем сделал это в здравом уме, факт происшествия попал на видео. Произошло это примерно в половине третьего ночи, на АЗС «Роснефть», расположенной в областном центре.

Свидетели говорят, что мужчина сначала заплатил за топливо, вставил заправочный пистолет в бак, а потом решил провести «эксперимент». Он достал из салона зажигалку, поднес к бензобаку и чиркнул. Пламя моментально распространилось, мужчина вытащил пистолет, но забыл прекратить подачу бензина — в итоге на заправке образовалась огненная лужа.

Он попытался задуть пламя, в это время к нему подбежал сотрудник колонки и стал доставать огнетушитель. Пока он возился со шлангом, «шалун» заскочил в автомобиль и был таков.

Сотруднику удалось загасить пламя: к счастью, со средствами пожаротушения на АЗС было все в порядке. Почему водитель решил провести такой странный эксперимент, позже расскажут правоохранительные органы, ведь номер автомобиля наверняка «засветился» тоже.

В начале года автовладелица из Хьюстона пыталась залить топливо про запас в пакет-маечку для продуктов. Только вот незадача — пакет оказался дырявым!



Видео: YouTube

Фото: Depositphotos