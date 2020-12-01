Volkswagen раскрыл комплектации обновленного Tiguan

Четыре комплектации, 4 двигателя, масса продвинутых функций и довольно интересная внешность.

Обновленный Тигуан приедет в Россию в четырех комплектациях (Respect, Status, Exclusive и R-Line) и с четырьмя вариантами двигателя — 125, 150, 180 и 220 л.с. Базовый 125-сильный мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Двигатель мощностью 150 л.с. в сочетании с 6АКП может быть с передним или полным приводом, а моторы мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре только с 7АКП и полным приводом.

У Тигуана будут светодиодные фары с динамическими указателями поворотов, анимированные задние фонари, панорамная крыша (опция), многоцветная подсветка интерьера, сенсорные кнопки на руле и панели «климата», цифровая приборка 10,25" и мультимедиа с экраном до 9,2" (в базе — аудиосистема с сенсорным дисплеем 6,5").

Колесные диски в версиях Respect и Status — 17", в исполнении Exclusive — 18", а спортверсия R-Line оборудуется дисками 19", которые будут черными при заказе пакета Black Style. Зимние опции включают обогревы передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля.

Отделка сидений представлена в нескольких исполнениях: два варианта тканевой в версиях Respect и Status, комбинированная с искусственной замшей для версии Exclusive и кожаная с логотипом R-Line — для спортивного варианта. Версии Status, Exclusive и R-Line оборудованы аудиосистемой с дисплеем 8", навигатором и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirrorlink.

Уже в базе есть трехзонный климат с сенсорной панелью управления, датчик дождя, автокорректор фар, ассистент движения на спуске (для версий 4х4), круиз-контроль. Начиная с версии Status имеются автоматическое управление ближним светом, функция Coming Home, камера заднего вида с омывателем и два парктроника.

В варианте Exclusive — цифровая приборка 10,25", автокорректор фар с динамическим поворотным светом, система переключения света дальний/ближний, динамические поворотники, фронтальная камера, система удержания в полосе, контроль давления в шинах, электропривод двери багажника. А в спортивном варианте R-Line есть еще и адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения, распознавание усталости водителя, электронная блокировка дифференциала, бесключевой доступ, дистанционный пуск двигателя.

Российские цены, равно как и дату появления обновленного Тигуана в продаже, компания пока не называет.

Европейская версия кроссовера после обновления стала дешевле в базовой комплектации.

Фото: Volkswagen