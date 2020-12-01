Новый Land Cruiser: дата дебюта и подробности о платформе

Японские СМИ сообщают уточненные данные: новый внедорожный флагман покажут в апреле 2021 года.

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По предварительным данным, дебют нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser может состояться уже в апреле 2021 года. Об этом сообщает японский ресурс Best Car, добавляя, что автопроизводитель уже распространил эту новость по дилерской сети.

Согласно новым данным, Land Cruiser 300 не получит новую платформу с внутризаводским обозначением F1 — это большое рамное шасси, которое ляжет в основу самых крупных будущих машин Toyota, в частности нового поколения пикапа Tundra. Тем не менее флагманский внедорожник получит существенное обновление по части двигателя, трансмиссии и подвески.

Японское издание подтверждает ранее озвученные слухи, что на новом Land Cruiser появится гибридная силовая установка, включающая 3,5-литровый турбированный V6 и электродвигатель. Кроме того, предполагается, что еще одним двигателем станет новый 3,3-литровый турбодизель. Судьба бензинового V8 пока под вопросом, но, скорее всего, для целого ряда рынков этот двигатель на новом поколении все же будет сохранен.

Ранее североамериканские СМИ сообщали, что в Штатах Toyota намерена продавать новую модель лишь в пятиместной версии и позиционировать ее как серьезный внедорожник без акцента на роскошь, имеющегося в нынешней модели — что должно снизить базовую цену. Кроме того, звучали предположения, что 2021 год станет последним для Land Cruiser. Российский офис в ответ на запрос «За рулем» назвал информацию слухами, не имеющими отношения к РФ.

Однако сейчас ряд западных изданий пишут о том, что в случае подтверждения даты дебюта в апреле 2021-го Land Cruiser действительно может уйти — чтобы уступить мест новому поколению во второй половине того же года.

Но вероятно, что «ветеран» попрощается красиво: у него может появиться заряженная версия Toyota Land Cruiser GR.

Фото: Toyota