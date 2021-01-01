Инфлюенсеры — все чаще мы слышим это слово. В нынешний век стало модно доверять не столько профессионалам, сколько людям, которые, может, и не разбираются глубоко в теме, но популярны, и поэтому к их мнению прислушиваются. Среди лидеров мнений певцы, актеры, блогеры, люди известные и с большой аудиторией. С некоторых пор исследовательский холдинг «Ромир» проводит опрос россиян, чтобы узнать, чьему мнению они в данный момент больше всего доверяют. Если прошлой осенью у нас лидировали Пугачева и Соловьев, то в январе этого года картина сильно поменялась.
Топы-5 инфлюенсеров, которые пользуются наибольшим доверием у владельцев иномарок и отечественных автомобилей, но не являются политическими деятелями, в январе вышли такими: среди владельцев отечественных машин — Константин Хабенский, Павел Воля, Ольга Бузова, Елена Малышева и Ксения Бородина, а среди владельцев иномарок — Максим Галкин, Никита Михалков, Ксения Собчак, Алла Пугачева и Сергей Шнуров.
Напомним, что по итогам декабрьского исследования лидером среди владельцев иномарок была Алла Пугачева, занимающая сейчас лишь четвертую строчку, а Владимир Соловьев, который являлся лидером среди владельцев отечественных автомобилей, в январе этого года даже не попал в топ-5.
В исследовании Romir участвовали 2400 жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Всех их спросили: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Вариантов ответа не предлагали, люди сами называли лидеров, исходя из личных предпочтений. По результатам был составлен балльный рейтинг.
- Кто такие эти инфлюенсеры? Подробнее об этом вы можете узнать из нашей публикации.
Коллаж: «За рулем»