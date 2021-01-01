Актер — лидер мнений у владельцев отечественных машин, а среди владельцев иномарок лидирует Галкин.

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Инфлюенсеры — все чаще мы слышим это слово. В нынешний век стало модно доверять не столько профессионалам, сколько людям, которые, может, и не разбираются глубоко в теме, но популярны, и поэтому к их мнению прислушиваются. Среди лидеров мнений певцы, актеры, блогеры, люди известные и с большой аудиторией. С некоторых пор исследовательский холдинг «Ромир» проводит опрос россиян, чтобы узнать, чьему мнению они в данный момент больше всего доверяют. Если прошлой осенью у нас лидировали Пугачева и Соловьев, то в январе этого года картина сильно поменялась.

Топы-5 инфлюенсеров, которые пользуются наибольшим доверием у владельцев иномарок и отечественных автомобилей, но не являются политическими деятелями, в январе вышли такими: среди владельцев отечественных машин — Константин Хабенский, Павел Воля, Ольга Бузова, Елена Малышева и Ксения Бородина, а среди владельцев иномарок — Максим Галкин, Никита Михалков, Ксения Собчак, Алла Пугачева и Сергей Шнуров.

Напомним, что по итогам декабрьского исследования лидером среди владельцев иномарок была Алла Пугачева, занимающая сейчас лишь четвертую строчку, а Владимир Соловьев, который являлся лидером среди владельцев отечественных автомобилей, в январе этого года даже не попал в топ-5.

В исследовании Romir участвовали 2400 жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Всех их спросили: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Вариантов ответа не предлагали, люди сами называли лидеров, исходя из личных предпочтений. По результатам был составлен балльный рейтинг.

Кто такие эти инфлюенсеры? Подробнее об этом вы можете узнать из нашей публикации.



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