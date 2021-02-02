Новый лимузин нового президента США: предложение GM

Джо Байден вряд ли будет долго использовать машину предшественника.

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Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов и въехал в Белый дом, получив в наследство и один из самых знаменитых в мире автомобилей — «Зверя» (The Beast). Но нужен ли он ему в нынешнем виде, напоминающем о Дональде Трампе?

С 1993 года президентские лимузины изготавливает General Motors, делая их похожими на автомобили Cadillac. Почему похожими? Cadillac One Трампа — это бронированный автомобиль, построенный на базе пикапа GMC TopKick. Его вес — 6,8 тонны.

«Звери» Дональда Трампа

Байден, конечно, может продолжить использовать «Зверя», который был изготовлен не так давно — в 2018 году. Может попросить доработать машину под себя, а может заказать себе новый лимузин.

Как мог бы выглядеть автомобиль для Байдена?

GM Authority выпустила изображение нового «Зверя». Таким его увидели дизайнеры, взявшие за основу новый стиль Кадиллака, а именно электрокроссовера Cadillac Lyriq.

Этот «Зверь» выглядит гораздо приятнее нынешнего, и, скорее всего, он понравится Байдену, который, напомним, решил пересадить правительство США на электромобили.

Изображение: GM Authority