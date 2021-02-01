Какие цвета кузова получит Aurus Senat

Серийный премиальный седан будут предлагать покупателям в шести вариантах окраски кузова.

Материалы по теме Спрос на Аурусы растет. Очередь — тоже

На официальной страничке бренда Aurus в Instagram говорится, что седаны Senat будут окрашивать один из шести цветов кузова на выбор покупателя.

Несложно догадаться, что премиальный седан будет представлен в черном и белом цветах, причем последний — с перламутровым отливом. Кроме того, предложат кофейный оттенок (коричневый), светло-голубой, напоминающий сталь, темно-синий, который часто выбирают для деловых костюмов, и графитовый (серый). Бордового оттенка, как на снимке, или золотого, как на прочих фотографиях, не будет.

Производство седанов Aurus Senat должно начаться в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Напомним, что 5,63-метровый автомобиль оснащается силовой установкой с технологией мягкого гибрида, мощность которой составляет 598 л.с. и передается на все колеса седана через 9-ступенчатый автомат KATE. Это позволяет автомобилю массой 2,65 тонны разгоняться до скорости 100 км/ч за 4,7 секунды.

О планах серийного производства Аурусов вы можете узнать здесь.

Фото: Aurus