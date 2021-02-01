Тот случай, когда не «как с завода», а просто — с завода. Пробег — 62 км.

Материалы по теме Автомобилю ВАЗ-2101 поставили памятник

В интернете появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2101 Жигули за 15 000 000 рублей, описание машины размещено на сайте Auto.ru. На одометре значится 62 километра, а произведен седан в 1972 году. То есть перед нами «единичка» самых ранних годов — напомним, модель ВАЗ-2101 Волжский автозавод начал выпускать в 1971 году.

В соответствии с этим машина конструктивно лишена ремней безопасности, а многие комплектующие на ней итальянские, производства компании Fiat. Под капотом — 1,2-литровый двигатель мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

Владелец Владимир из Тольятти заявляет, что автомобиль не подвергался реконструкции, а является полностью оригинальным — и единственным в продаже в таком состоянии. Машина представлена владельцем как коллекционный экземпляр.

По словам хозяина, этот ВАЗ-2101 не проходил предпродажную подготовку и не ставился на учет в ГАИ. Сохранилось большинство заводских этикеток и пломб — за все 49 лет в «единичке» открывались только водительская дверь и капот, все остальное опломбировано. В салоне даже сохранился запах нового автомобиля.

За последние три дня объявление о продаже этой машины посмотрело более 4 тысяч человек. Но купить желающих не находится — информация о ВАЗ-2101 за 15 млн рублей была опубликована еще в октябре 2020 года.

«Горбатый» Запорожец с пробегом всего в 3 тысячи километров продавали значительно дешевле.

Фото: auto.ru