Маневр «змейка»: как сделать, чтобы не размотало — журнал За рулем

Маневр «змейка»: как сделать, чтобы не размотало

Она не так проста, как кажется — нужно правильно работать с весом автомобиля, иначе ошибок не избежать.

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Этой зимой известный российский автогонщик Кирилл Ладыгин провел несколько видеоуроков, посвященных контраварийному вождению, а именно навыкам, которые пригодятся вам зимой. «Змейка» — упражнение, не относящееся исключительно к зимним, однако именно на скользком покрытии оно требует повышенного внимания и сноровки. И отделяет настоящих водителей от тех, кто просто крутит руль. Ведь «змейка» сама по себе не так проста, как может показаться.

Видео длится меньше минуты, и за это время Кирилл акцентирует наше внимание на главном — на распределении веса автомобиля. Для этого нужно правильно работать с газом: перед поворотом следует отпустить педаль, чтобы загрузить переднюю ось — это улучшит сцепление управляемых колес с поверхностью. Когда автомобиль впишется в первый поворот, добавьте газ, после чего переходите ко второму виражу.

На закрытой площадке расставьте восемь конусов так, чтобы расстояние между соседними составляло около 20 метров — и выполняйте упражнение, следуя рекомендациям. «Змейка» нарабатывает навык правильной работы рулем и газом — в движении по зимним дорогам это вам очень поможет.

Видео: Youtube, канал LADA Sport Rosneft

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Отзывы о LADA Vesta (27)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

2019 г.в. Нормальное авто. За год катания, кроме ТО, никаких поездок в сервис. Хотя, имея опыт владения нашим автомобилем ждал, что что-то отвалится или перестанет работать. Причем, авто использовалось также в такси.

Недостатки:

Загрязняется пространство под капотом. Вероятно, нет достаточной плотности закрытия или неудачный уплотнитель. Других заметных косяков пока не выявлено.

Комментарий:

По сравнению с той же ВАЗ 21124 это небо и земля. Комфортнее, быстрее, вместительнее, безопаснее. В общем, зависит от того, с чем сравнивать. Тем, кто проездил на иномарках С класса естественно не стоит на ВАЗ пересаживаться.

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