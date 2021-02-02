Маневр «змейка»: как сделать, чтобы не размотало

Она не так проста, как кажется — нужно правильно работать с весом автомобиля, иначе ошибок не избежать.

Материалы по теме Выходим из заноса правильно: видеоинструкция от профи

Этой зимой известный российский автогонщик Кирилл Ладыгин провел несколько видеоуроков, посвященных контраварийному вождению, а именно навыкам, которые пригодятся вам зимой. «Змейка» — упражнение, не относящееся исключительно к зимним, однако именно на скользком покрытии оно требует повышенного внимания и сноровки. И отделяет настоящих водителей от тех, кто просто крутит руль. Ведь «змейка» сама по себе не так проста, как может показаться.

Видео длится меньше минуты, и за это время Кирилл акцентирует наше внимание на главном — на распределении веса автомобиля. Для этого нужно правильно работать с газом: перед поворотом следует отпустить педаль, чтобы загрузить переднюю ось — это улучшит сцепление управляемых колес с поверхностью. Когда автомобиль впишется в первый поворот, добавьте газ, после чего переходите ко второму виражу.

На закрытой площадке расставьте восемь конусов так, чтобы расстояние между соседними составляло около 20 метров — и выполняйте упражнение, следуя рекомендациям. «Змейка» нарабатывает навык правильной работы рулем и газом — в движении по зимним дорогам это вам очень поможет.

Скорее всего, после «змейки» и объезд одиночного препятствия на зимней дороге будет даваться вам легче.

Видео: Youtube, канал LADA Sport Rosneft