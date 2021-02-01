Приставы рассказали, как разыскивают водителей-должников

Для этого используются автомобильные камеры фото- и видеофиксации, а также системы правоохранительной направленности, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

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Российские судебные приставы в минувшем году принудительно взыскали с водителей неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд рублей. Согласно данным службы, в 2020 году приставами-исполнителями возбуждено 24,8 млн исполнительных производств, при этом удается взыскать 75% штрафов, которые водители «забыли» оплатить.

Для поиска должников судебные приставы используют уличные камеры фото- и видеофиксации, а также региональные информационные системы правоохранительной направленности (сегменты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»), сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

Комплекс видеокамер позволяет отследить маршруты перемещения машины должника, место его стоянки (парковки) в случае, когда городские камеры установлены у вокзалов, торговых центров и т. п. Также проводятся и совместные рейды с ГИБДД: так, только в Москве по итогам 2020 года в результате таких рейдов было установлено свыше 1,2 тыс. машин должников, более 300 из которых остановлены и помещены на спецстоянку.

В службе отметили, что некоторые правонарушители сознательно не оплачивают многочисленные штрафы и пытаются уйти от ответственности. В таком случае судебным приставом-исполнителем применяются меры принуждения, в первую очередь — арест автомобилей должников.

ФССП напоминает, что на портале госуслуг появился сервис, позволяющий узнать об ограничениях должникам. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства, ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения и действия судебных приставов по исполнительному производству. Так, в настоящее время более 3,5 млн должников ограничен выезд за границу, действует более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств и так далее.

В случае несвоевременной оплаты штраф может превратиться в судебную задолженность и увеличиться вдвое и даже втрое, напоминают в ГИБДД.



Фото: Виталий Невар/ТАСС