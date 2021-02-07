Ее похитили и засунули в багажник, но она не растерялась!

...и разбила фонарь машины изнутри.

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В австралийской деревне Беррима, штат Новый Южный Уэльс, девушка выжила благодаря тому, что разбила фонарь на машине, пишет Daily Mail.

В среду около 11 утра водитель грузовика увидел окровавленную женскую руку, торчащую из багажника Holden Commodore (австралийская модель автомобиля) в месте, где должен был быть левый фонарь. Мужчина позвонил в полицию, и примерно через 20 минут стражи порядка остановили машину. В ней находились 18-летняя Латия Хендерсон и 24-летняя Ли Кетли. А в багажнике полицейские обнаружили женщину с ножевыми ранениями.

Согласно отчету, во вторник 2 февраля около 22:30 Хендерсон и Кетли напали на Нишу Филлипс, ударили ее несколько раз ножом и засунули в багажник, а после угнали ее автомобиль.

«Ей очень повезло, что благодаря бдительности водителя мы нашли ее живой. Очевидно, что все это могло закончиться для нее очень плохо», — отметили в полиции. Там предположили, что похитительницы направлялись в Белангло, печально известный лес между Сиднеем и Канберрой, где можно легко спрятать труп.

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Полиция обвинила Хендерсон и Кетли в нанесении ран с намерением причинить тяжкие телесные повреждения, похищении человека и управлении транспортным средством без согласия владельца. Кетли также были предъявлены обвинения в хранении каннабиса и вождении автомобиля после того, как ее лишили прав.

Филлипс остается в больнице Ливерпуля с травмами, не опасными для жизни, похитительницы — в тюрьме.

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Фото: соцсети