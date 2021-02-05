Уникальный автомобиль находится в идеальном аутентичном состоянии, а его пробег — менее 70 тысяч километров.

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В России на продажу выставлен уникальный «членовоз», как называли в Советском Союзе подобные автомобили для высшего руководящего аппарата страны — членов партии высшего ранга. Данный ЗИЛ-117(П) 1973 года выпуска примечателен тем, что это эксперементальная модель.

Модель 117 выпускалась с 1973 по 1978 годы. Оснащался седан удивительным двигателем, о котором обычные советские люди не могли и мечтать. Бензиновый мотор объемом 7 литров имел мощность 303 л.с., которая передавалась на задние колеса, и работал в паре с автоматической коробкой передач. Несмотря на объем и мощь, до 100 км/ч этот ЗИЛ разгонялся за долгие 13 секунд.

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Длина седана составляет почти 6 метров — 5725 мм, а дорожный просвет достигает 170 мм. При высоте машины 1520 мм высота салона не превышала 1,35 метров, но для каракулевой шапки пространства до потолка явно хватало.

Продам неспешно! Зил-117(П) экспериментальный! Год 1973! Пробег 69 000 км! Весь номерной — пронумерован каждый элемент номером кузова! Чистейшая История! 1 хозяин! Полный пакет рос доков! Учётная карточка с завода на данную модель в наличии! Всю информацию о данной модели найдёте в Гугле!, — говорится в объявлении.

Автомобиль находится в Крыму, а точнее, в Симферополе. За автомобиль продавец просит, ни много ни мало, 40 миллионов рублей.

При этом, для сравнения, за «Копейку» 1972 года (ВАЗ-2101) кто-то просит 15 миллионов рублей.

Фото: Авито