В Австралии построят дорогу из использованных медицинских масок

Правда, пока эту новацию только изучают и у нее есть как сторонники, так и противники.

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Исследователи из Королевского технологического института Мельбурна (RMIT) выяснили, что переработка одноразовых использованных медицинских масок в дорожное покрытие поможет справиться с тоннами скопившегося мусора, сообщает The Guardian. Подсчитано, что прокладка 1 км двухполосной дороги позволит утилизировать 3 миллиона использованных масок и освободит свалки от попадания на них 93 тонн отходов.

Ученые из RMIT заявили, что они разработали новый дорожный наполнитель, объединив измельченные одноразовые маски и отработанный строительный мусор, и эта «начинка» соответствует стандартам безопасности гражданского строительства.

Исследование было опубликовано в журнале Science of the Total Environment, где доказывается, что смесь переработанного бетона и масок для лица может сделать «дорогу прочнее, лучше и гибче».

Пандемия создала слишком много мусора, отмечают ученые. Каждый день мы видим в парках и на улицах городов брошенные использованные маски. Это и натолкнуло их на создание производства замкнутого цикла, которое сократит количество отходов, образующихся при пандемии.

Однако не все эксперты разделяют эту эйфорию. Производство замкнутого цикла предполагает, что перерабатывается исходный продукт, а нам только предстоит изучить, что происходит с маской в течение ее жизненного цикла, поскольку она разрушается, и это может привести к большим экологическим проблемам, таким, например, как загрязнение почвы микропластиком. Отдельные исследования показали, что маски являются потенциальным источником вредных микропластических волокон, которые вызывают проблемы при смешивании с землей и водой.

Д-р Маюри Виджасундара, преподаватель инженерного менеджмента Университета Дикина (Австралия), которая специализируется на экономике замкнутого цикла, отмечает, что представленное в исследовании решение по управлению отходами было «неоптимальным».

По ее словам, использование пластика в качестве строительного наполнителя не повышает ценность материала. Другое дело, если на стадии изготовления маски подумать о том, чтобы сделать ее экологичной и поддающейся компостированию или переработке для последующего производства тех же масок для лица. Ученая отмечает, что COVID заставляет нас сосредоточиться на новых проблемах, которые необходимо решить при ответственном отношении к экологии.

Во время пандемии COVID-19 ежедневно в мире используется 6,8 млрд одноразовых масок, содержащих в себе трудноразлагаемый пластик.

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