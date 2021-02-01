Jeep выпустил видео для финала Суперкубка. С размышлениями Брюса Спрингстина

Певца впервые удалось заполучить для рекламы Jeep на Суперкубке, что стало результатом титанических усилий директора по маркетингу Stellantis Оливье Франсуа.

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В ночь с 7 на 8 февраля состоялся знаменитый Супербоул, или Суперкубок, — ежегодная решающая игра Национальной футбольной лиги по американскому футболу. На поле встретились две команды: «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс». Последние, увы, проиграли. Из-за пандемии толп на трибунах не было, но рекламные ролики от крупнейших брендов мира в начале игры и в перерыве никуда не делись. В этом году Jeep выпустил удивительное видео с участием Брюса Спрингстина.

Спрингстин принимал активное участие в создании двухминутного ролика The Middle («Середина»), тесно сотрудничая с режиссером Томом Зимни, а также в написании музыки для этого видео.

Ролик был снят за пять дней в живописных местах Канзаса, Колорадо и Небраски, но основное место и «тезка» фильма расположены в часовне географического центра США в Ливане (есть там и такой город), штате Канзас. Постаревший и помудревший Спрингстин выступил рассказчиком, неспешно управляющим Jeep CJ-5 1980, родоначальником нынешнего Wrangler. При этом певец предается философским размышлениям.

Любопытно, что именно эти размышления, а не автомобиль или бренд, стали центральной темой повествования. Певец рассказывает нам о том, что в центре США, в Канзасе есть часовня, которая всегда открыта и где всегда всем рады. В последнее время было трудно найти середину между «красным и синим, между слугой и гражданином, между нашей свободой и нашим страхом», размышляет он. Страх никогда не был лучшим чувством, что касается свободы, то это удел не только избранных, она принадлежит всем, кем бы мы ни были, и это единственное, что нас связывает. Мы стоим посередине, и нам нужно помнить, что сама земля, на которой мы стоим, является общей, напоминает Спрингстин.

Ролик создан к 80-летию бренда Jeep, который отмечают в этом году, а в конце его мелькает надпись «Воссоединение Штатов Америки».

«Jeep начинает Game Day напоминанием, что мы сильнее препятствий на нашем пути, и предлагает вспомнить все способы, которыми мы связаны как американцы. Вечный CJ-5 отправляет нас в путешествие в центральную часовню США в Канзасе в поисках точек соприкосновения. Мы преодолели пустыни и поднялись на самые высокие вершины. Мы можем преодолеть этот разрыв», — гласит подпись к ролику.

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Видео: Jeep