Mitsubishi распакует новый Outlander на Amazon Live (уже скоро)

Никто и не сомневался, что премьера Mitsubishi Outlander 2022 пройдет онлайн. Из-за пандемии этот формат укрепился, и похоже, в дальнейшем станет обычным делом, но вот площадка на этот раз выбрана необычная — коробку с новинкой распечатают в прямом эфире Amazon Live по адресу: www.amazon.com/MitsubishiOutlander.
Amazon Live — это интерактивная онлайн-версия от Amazon. Здесь демонстрируют и обсуждают товары: от продуктов питания до бытовой электроники, теперь и автомобили. На подъездной дорожке шикарного дома самая большая упаковка Amazon, которую мы когда-либо видели, а в ней — Mitsubishi Outlander 2022 года. Будем надеяться, что ни один воришка не украдет коробку раньше презентации.
Любой профессиональный продавец из США, зарегистрированный в реестре брендов Amazon, может вести прямые трансляции через Amazon Live, но автомобили с помощью этой платформы рекламируют впервые. Под каждым видео покупатели могут задавать вопросы и общаться с ведущими.
- Здесь вы найдете всю информацию о новом Mitsubishi Outlander, которая нам известна на сегодняшний день.
Видео: YouTube