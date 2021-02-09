Mitsubishi распакует новый Outlander на Amazon Live (уже скоро)

Мировая презентация кроссовера четвертого поколения состоится 16 февраля 2021 года в 15:00 по тихоокеанскому времени (в 2 часа ночи 17 февраля по мск).

Никто и не сомневался, что премьера Mitsubishi Outlander 2022 пройдет онлайн. Из-за пандемии этот формат укрепился, и похоже, в дальнейшем станет обычным делом, но вот площадка на этот раз выбрана необычная — коробку с новинкой распечатают в прямом эфире Amazon Live по адресу: www.amazon.com/MitsubishiOutlander.

Amazon Live — это интерактивная онлайн-версия от Amazon. Здесь демонстрируют и обсуждают товары: от продуктов питания до бытовой электроники, теперь и автомобили. На подъездной дорожке шикарного дома самая большая упаковка Amazon, которую мы когда-либо видели, а в ней — Mitsubishi Outlander 2022 года. Будем надеяться, что ни один воришка не украдет коробку раньше презентации.

Любой профессиональный продавец из США, зарегистрированный в реестре брендов Amazon, может вести прямые трансляции через Amazon Live, но автомобили с помощью этой платформы рекламируют впервые. Под каждым видео покупатели могут задавать вопросы и общаться с ведущими.

Здесь вы найдете всю информацию о новом Mitsubishi Outlander, которая нам известна на сегодняшний день.

Видео: YouTube