VR-гарнитура доставляется на дом клиенту, чтобы он мог испытать автомобили «на ходу», внимательно осмотреть их и ознакомиться с используемыми технологиями.

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Делать предсказания нелегко, и нередко гениальные идеи оказываются пшиком и совершенно не работают. Поэтому все нужно проверять.

Например, начался эксперимент, в ходе которого британская автокомпания Abarth проверит эффективность виртуальных тест-драйвов автомобилей. В нем принимают участие 595 потенциальных покупателей, которым демонстрируется трехминутный фильм. И тут главное — подача.

Тест-драйв начинается на пляже Блэк-Рок-Сэндс в Северном Уэльсе, где клиент знакомится с автомобилем и штурманом — ютьюбером и фанатом машин Abarth Стефом Вилаверде. Но не стоит увлекаться пейзажем, да и рев выхлопа 595 Scorpioneoro привлекает внимание, причем как раз вовремя — вы видите, как автомобиль стремительно летит по пляжу.

Большую часть оставшегося тест-драйва клиент сидит на пассажирском сиденье, наслаждаясь не только видами, но и звуком работы 595-сильного мотора. Другой ракурс камеры позволяет увидеть машину снаружи, в движении.

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Назвать это полноценным тестом, когда нельзя потрогать автомобиль и ощутить его ускорение, а также оценить работу подвески, нельзя. Но поскольку реальные тест-драйвы в Европе, вероятно, будут еще какое-то время проблематичны, виртуальная реальность может стать главным инструментом продаж.

Видеоряд мог бы дополняться различными эффектами. Например, клиенту можно было бы показать работу мотора, сделав его полупрозрачным, или подвески, нарисовать импульсы, бегущие по проводам, и многое другое, чего мы не видим в обычной жизни. Главное — пробудить в клиенте желание получить это, на чем и строится реклама, так как тест-драйвом виртуальное испытание автомобиля назвать никак нельзя.

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Фото, видео: Abarth