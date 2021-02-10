Почему машины стали ремонтировать чаще

Это может быть вызвано двумя причинами — необходимостью продлить срок службы машины, не имея возможности купить более свежую модель, или снизившимся за последнее десятилетие качеством автомобилей.

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Большинство механиков автосервисов, если спросить их, какой автомобиль купить, посоветуют брать машину до 2010 года выпуска (обратите внимание при этом, на чем они сами ездят). Причина простая — это период до очередного мирового кризиса, когда на качестве комплектующих не экономили. Например, есть автомобили тех годов, у которых под капотом до сих пор стоит родной аккумулятор, установленный на конвейере. В целости и навесное оборудование. Впоследствии ресурс ряда комплектующих был снижен. Вероятно, для удешевления продукции. К примеру, на двигатели Peugeot—BMW объемом 1,6 литра стали устанавливать пластиковые, а не стальные помпы охлаждения двигателя. И подобных примеров найдется не один десяток.

Теперь во владении находится множество автомобилей в возрасте до 10 лет, которые нуждаются в более частом ремонте. Но поддерживать их на ходу все равно выгоднее, чем покупать новую машину по заметно увеличившейся цене.

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Вероятно, по этим причинам спрос на запчасти и услуги сервиса в 2020 году заметно вырос. По статистике Авито Авто, запчасти стали более востребованными на 24,9%, а спрос на ремонт в сервисных центрах вырос на впечатляющие 73%.

В результате увеличилось и количество предложений на рынке. На запчасти — на 16,1%, а на сервис — на 28,9%.

Самые востребованные работы — это ремонт двигателя, электрики и кузовные работы, причем спрос на кузова, продающиеся целиком, вырос на 75%. На 64,3% чаще стали интересоваться покупкой отдельных элементов кузова и на 56,1% вырос спрос на пороги. Также отмечается, что на элементы тормозных систем спрос увеличился на 52,4%, а на комплектующие для двигателей — 51%.

О секретах правильной замены тормозных колодок вы можете узнать здесь.

Фото: Florian Olivo / Unsplash