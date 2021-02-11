Какие мотоциклы выбирают в разных регионах России

Исследование было сделано на основе аренды байков, а не продаж, где важную роль играют финансы.

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Если бы у райдера не был ограничен бюджет на покупку мотоцикла, то что бы он выбрал? На этот вопрос можно найти ответ, если проанализировать, какие мотоциклы берут в аренду. Это сделали специалисты системы аренды мотоциклов EASY2RIDE, разработанной совместно BMW Motorrad и «Лабораторией умного вождения».

Самым популярным байком мотошеринга по результатам 2020 года стал туристический байк повышенной проходимости R 1250 GS. Также особой популярностью пользовались мотоциклы для путешествий — R 1250 RT, F 900 XR и S1000 XR.

Также выяснилось, что в Краснодарском крае предпочитают спортивные мотоциклы и мощные скутеры, которые чаще выбирают гости региона.

В Твери, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске предпочтение отдавалось байкам в версии GS (Gelände/Straße), подготовленным для поездок по плохим дорогам.

Если делать срез по регионам, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в большинстве случаев арендуют эндуро. Райдеры Москвы и Санкт-Петербурга чаще предпочитают байки для путешествий.

«Скоринг в EASY2RIDE довольно жесткий, потому что учитывает серьезность последствий даже небольшой ошибки при вождении мотоцикла. Тут не может быть такой же простой системы, как в каршеринге. Скоринг и знание байкера о том, что его поведение постоянно отслеживает блок телеметрии, являются базовыми вещами, которые делают мотошеринг в принципе возможным, — говорит директор по работе с автопроизводителями „Лаборатории умного вождения“ Андрей Семенов. — Сейчас мы работаем над созданием системы лояльности, которая позволит заметно упростить и удешевить аренду мотоциклов для постоянных клиентов и даст возможность новичкам заработать „репутацию“ для аренды мощных байков».

Узнать о том, какие мотоциклы с пробегом пользуются наибольшим спросом в России, вы можете здесь.

Фото: Лаборатория умного вождения