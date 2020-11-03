Чаще всего покупатели мотоциклов с пробегом обращают внимание на советские разработки — «Урал» и «ИЖ».

Какие объявления о продаже мотоциклов с пробегом были самыми популярными, выяснили аналитики сервиса Авто.ру. Наибольшим спросом пользуется мотоцикл «Урал», который также обозначается индексом ИМЗ 8.103–10. Этот ставший легендарным мотоцикл с коляской может стоить менее 10 000 рублей, но есть версии, за которые владельцы хотят около полумиллиона рублей, как за новую Ладу Гранту.

На втором месте по популярности оказались «ИЖи» — модели «Планета» и «Юпитер», соответственно. Предпочтение «Планете» вполне объяснимо — ее одноцилиндровый мотор проще в обслуживании и не имеет тех проблем с зажиганием, которые есть у «Юпитера».

На эти три модели мотоциклов пришлось почти 3% просмотров в разделе «Мототехника» за 9 месяцев.

Среди иномарок самым популярным мотоциклом стал неприхотливый Honda CB 400, который также славится огромным ресурсом двигателя, его производителю пришлось дефорсировать из-за особенностей японского законодательства. Именно это и сделало байк практически неубиваемым.

Также в исследовании отмечается, что из-за пандемии пик спроса на мотоциклы в этом году сместился с мая на июнь, но не достиг показателей мая 2019 года, став на 12,5% меньше. В течение девяти месяцев 2020 года спрос на мотоциклы с пробегом снизился на 18% по сравнению с тем же периодом 2019 года, что эксперты объясняют непростой экономической ситуацией в стране.

На рынке новой мототехники наибольшим спросом тоже пользовались отечественные модели. Например, недорогие Racer.

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