Покупатели предпочитают байки российского, немецкого и индийского производства.

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В июле 2020 года в нашей стране было продано примерно 2,5 тысячи новых мотоциклов, что на 31% больше, чем в июле 2019 года. Самым же популярным у покупателей стал российский бренд Racer.

Всего за месяц было куплено 377 мотоциклов Racer, подсчитали в «Автостате». На втором месте по популярности — мотоциклы BMW, которых было куплено 303 штуки. Кстати, в модельном ряду баварцев есть доступные модели с хорошими характеристиками, о которых мы писали. Третье место по популярности занимают мотоциклы индийской компании Bajaj. Их было куплено 230 штук. При этом отмечается стремительный рост спроса на российские байки Racer и немецкие BMW — 33,2% и 40,9% соответственно.

Чаще всего мотоциклы покупаются в Москве и Подмосковье. Здесь в июле было продано 27% новых байков. На третьем месте — Свердловская область.

В период же с января по июль в России было продано 11 тысяч мотоциклов, а рост спроса по сравнению с прошлым годом составил 14,5%.

Появились патентные изображения мотоцикла Aurus.

Фото: Harley-Davidson