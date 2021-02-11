Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — журнал За рулем

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Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры

В компании вспомнили об экспедициях Camel Trophy, вдохновились и решили повернуть время вспять. Пусть и ненадолго.

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Подразделение бренда, именуемое Land Rover Classic, организует перевыпуск классических Defender. Речь идет об ограниченной серии из 25 автомобилей, выполненных в стилистике легендарных внедорожных экспедиций Camel Trophy, которые проводились ежегодно с 1980 по 1988 годы. В серии будут как трехдверные Defender 90, так и пятидверные Defender 110.

В плане внешности эти Defender Works V8 Trophy будут почти идентичны тем самым внедорожникам из Camel Trophy (пакеты опций включают даже персонализированную графику участника соревнований), а вот силовой агрегат для них приготовлен особый: 5-литровый бензиновый V8, выдающий 399 л.с. и 515 Нм и работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF.

В салоне — черные кожаные сиденья Recaro с контрастной желтой отстрочкой и мультимедиа Land Rover Classic с навигатором и интеграцией со смартфонами, пишет Autocar. В компании заверяют, что машины будут полностью экипированы для самых экстремальных путешествий: лебедка, защита днища, внедорожные шины, экспедиционный багажник, светодиодные прожекторы.

И все это не просто так: покупатели будут приглашены в трехдневную внедорожную экспедицию, которая стартует от замка Истнор (Херефордшир, Англия). Кстати, цвет, в который окрашены автомобили, так и называется — Eastnor Yellow. Цены на машины из этой ностальгической (и, вероятно, самой последней в истории) ограниченной серии — от 195 000 фунтов стерлингов, что составляет около 20 миллионов рублей.

Фото: Jaguar Land Rover

Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры

В компании вспомнили об экспедициях Camel Trophy, вдохновились и решили повернуть время вспять. Пусть и ненадолго.

Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — фото 1222950Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — фото 1222948Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — фото 1222949Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры
Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры

В компании вспомнили об экспедициях Camel Trophy, вдохновились и решили повернуть время вспять. Пусть и ненадолго.

Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — фото 1222949Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — фото 1222950Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры — фото 1222948Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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