Land Rover возвращает в продажу старые Дефендеры

В компании вспомнили об экспедициях Camel Trophy, вдохновились и решили повернуть время вспять. Пусть и ненадолго.

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Подразделение бренда, именуемое Land Rover Classic, организует перевыпуск классических Defender. Речь идет об ограниченной серии из 25 автомобилей, выполненных в стилистике легендарных внедорожных экспедиций Camel Trophy, которые проводились ежегодно с 1980 по 1988 годы. В серии будут как трехдверные Defender 90, так и пятидверные Defender 110.

В плане внешности эти Defender Works V8 Trophy будут почти идентичны тем самым внедорожникам из Camel Trophy (пакеты опций включают даже персонализированную графику участника соревнований), а вот силовой агрегат для них приготовлен особый: 5-литровый бензиновый V8, выдающий 399 л.с. и 515 Нм и работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF.

В салоне — черные кожаные сиденья Recaro с контрастной желтой отстрочкой и мультимедиа Land Rover Classic с навигатором и интеграцией со смартфонами, пишет Autocar. В компании заверяют, что машины будут полностью экипированы для самых экстремальных путешествий: лебедка, защита днища, внедорожные шины, экспедиционный багажник, светодиодные прожекторы.

И все это не просто так: покупатели будут приглашены в трехдневную внедорожную экспедицию, которая стартует от замка Истнор (Херефордшир, Англия). Кстати, цвет, в который окрашены автомобили, так и называется — Eastnor Yellow. Цены на машины из этой ностальгической (и, вероятно, самой последней в истории) ограниченной серии — от 195 000 фунтов стерлингов, что составляет около 20 миллионов рублей.

А вот у нового Дефендера обещается супербюджетная версия — говорят, что цена, в переводе на российскую валюту, будет начинаться от 2 500 000 рублей.

Фото: Jaguar Land Rover