7-местный Range Rover Evoque тестируют у Полярного круга

У автомобиля очень странные пропорции. Для кого предназначена эта версия?

Range Rover Evoque не привыкать к странным версиям. Предыдущее поколение модели предлагали даже в кузове кабриолет, правда, короткое время, и похоже, что его преемник получит практичную трехрядную версию с несколько необычными пропорциями. Испытания прототипа с длинной колесной базой проходят недалеко от Полярного круга.

Шансы увидеть трехрядный Evoque в США и Европе на данный момент кажутся невысокими, скорее всего, данная версия предназначена для Китая, но кто это может знать наверняка?

Помимо удлиненной колесной базы модель практически идентична пятиместному Evoque. Понятно, что двери стали длиннее, задняя часть чересчур перетянута. Спереди все кажется неизменным, хотя, судя по попытке скрыть нынешнюю решетку пластиковым кожухом, ее дизайн для удлиненной версии может измениться.

Британский автопроизводитель не планирует обновлений под капотом модели. Это означает, что должен быть широкий спектр двигателей внутреннего сгорания с турбонаддувом, а также усовершенствованный подключаемый гибридный силовой агрегат.

Почему автоэксперты решили, что этот вариант Эвока предназначен для Китая? Дело в том, что покупатели в Народной Республике ценят длинные автомобили с местом для большего количества пассажиров или дополнительного груза, и этот более практичный кроссовер станет неплохой альтернативой Mercedes-Benz GLC L и подобным.

Второе поколение Range Rover Evoque компания Land Rover представила два года назад, но кроссовер недавно обновили.

Фото: CarPix