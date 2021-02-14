В Голливуде используют два особо оборудованных автомобиля: Mercedes-Benz ML и Porsche Cayenne.

Как снимались погони во многих нашумевших фильмах? Может, это дроны или компьютерная графика? Не всегда. Самые эффектные кадры получают с помощью специально подготовленных автомобилей. Эти машины специфичны настолько, что их всего две. Mercedes—Benz ML и Porsche Cayenne.

У Porsche более современное оснащение, а для управления им требуется пять (!) человек. Управлять такой командой сложно.

За рулем сидит водитель, а рядом с ним — машинист крана, на котором крепится камера. Тут же, за спиной, находится оператор камеры. Они отвечают за наклон камеры, ее панораму, повороты и масштаб картинки. Рядом с этими парнями (или девушками), за спиной водителя, сидит представитель заказчика съемок, который следит за тем, чтобы режиссер получил то, что хотел. И, наконец, в багажнике ютится оператор фокусировки, чья работа заключается в том, чтобы камера постоянно была в фокусе.

И всю работу эти пять специалистов делают в машине, несущейся на огромной скорости и входящей в невероятные виражи. Собственно, поэтому был выбран Porsche Cayenne. Для этой работы у него идеальное сочетание мощности и вместимости салона. Кроме того, он не боится легкого бездорожья.

И если вам интересно, почему он весь выкрашен в черный матовый цвет, то знайте — это не ради крутого вида. Это очень важная особенность автомобиля. Матовый черный уменьшает количество исходящих от автомобиля бликов. Поэтому черной пленкой обтянуты фары и задние фонари.

Ознакомится с устройством автомобиля подробнее вы можете в видео. Чтобы его перевести, активируйте титры, а затем задайте их автоматический перевод в настройках.

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Фото, видео: YouTube