При составлении списка исследователи замеряли сердцебиение зрителей.

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Хорошая погоня в кино — это особое искусство. Но какие сцены можно назвать самыми захватывающими? Это очень сложный вопрос, на который непонятно, как найти ответ.

Небольшое исследование, проведенное money.co.uk, дает относительно объективный ответ. Исследователи применили научный метод: они снимали показания сердцебиения у ста зрителей, которым показывались сцены погонь из всемирно известных фильмов. Вычисляя процент увеличения частоты пульса, исследователи выяснили, что топ-20 должен выглядеть следующим образом.

Весь фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» — сплошная погоня с перерывами, чтобы зритель мог перевести дух.

На первом месте фильм «Безумный Макс: Дорога ярости». На втором и третьем местах 6-я и 7-я части «Форсажа». В пятерку лучших входят также «Ронин» (самый старый фильм в пятерке лучших) и «Малыш на драйве».

Топ-20 фильмов с лучшими автомобильными погонями

Место Название фильма Сердцебиение, уд./мин., среднее Учащение сердцебиения, % Рейтинг фильма IMDB 1 Безумный Макс: Дорога ярости 85 33 8,1 2 Форсаж 6 84 31 7,1 3 Форсаж 7 83 30 7,1 4 Ронин 82 28 7,3 5 Малыш на драйве 80 25 7,6 6 Форсаж 1 78 22 7,8 7 Квант милосердия 77 20 7,6 8 Превосходство Борна 76 19 7,7 9 Французский связной 76 19 7,7 10 Бэтмен: Темный рыцарь 75 17 9,0 11 Терминатор 2. Судный день 74 16 8,5 12 Идентификация Борна 74 16 7,9 13 Безумный Макс 2. Воин дороги 74 16 7,6 14 Рейд 2 73 14 8,0 15 Форсаж 5 72 13 7,3 16 Матрица: Перезагрузка 72 13 7,2 17 Need for Speed: Жажда скорости 72 13 6,4 18 Доказательство смерти 71 11 7,0 19 Форсаж: Хоббс и Шоу 71 11 6,4 20 Угнать за 60 секунд 70 9 6,5

В шестом «Форсаже» моного странного. Но он хорош тем, что есть фантазия на тему «Если бы». С этой точки зрения и рекомендуем смотреть.

В серии фильмов «Форсаж» использовали все мыслимые трюки с автомобилями. Ближе к концу киноэпопеи каскадеры и режесер нашли «золотую середину». Это позволило снять еще несколько «Форсажей».

«Ронин» хорош тем, что снимался в ту ушедшую эпоху кино, когда еще не переходили рамок достоверности. Он правдив, а погони из-за этого имеют особый шарм и цепляют мыслью «А вот если бы я...».

Фильм «Малыш на драйве», конечно, не о погонях, а о честном человеке, который должен плохому дяде. И с долгами герой разбирается виртуозно. И тут уже речь не только о погонях.

Первый «Форсаж» стал классикой. Этим фильмом открылся мир, о котором мало кто что-то знал за его пределами. Впрочем, там оказалось тоже, что и везде — разборки, дружба, любовь и предательство.

Джеймс Бонд умеет всё. Странно было бы, если бы он не умел водить автомобиль. Съемочная группа не забывала про физику, но слегка фолила, чтобы нам было интереснее.



Теперь выходные — проведите собственный эксперимент: замерьте пульс в своем спокойном состоянии и запустите любой из представленных фильмов. Вам не понадобится измерять пульс повторно — любая из этих картин достойна того, чтобы пересмотреть ее даже не в первый раз.

Но погони можно устраивать и самому — в видеоиграх. Вот лучшие из них. Фото: IMDB

