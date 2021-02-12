Стоит ли покупать Kia Seltos? Ответ владельцев — журнал За рулем

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Стоит ли покупать Kia Seltos? Ответ владельцев

Почти четверть опрошенных до покупки рассматривали Крету, но все же выбрали Селтос.

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Стало известно, сколько Kia Seltos попало под отзыв

Кроссовер Kia Seltos попал на российский рынок в марте 2020 года, и почти за год модель «многое успела» — и попасть в топ-25 бестселлеров, и даже оказаться среди отзываемых автомобилей. Накопились и отзывы владельцев — аналитическое агентство «Автостат» и Seltos.Club собрали и представили их в виде итоговой инфографики. Онлайн-опрос владельцев проводился с октября по ноябрь 2020 года.

Каждый четвертый покупатель этого компакт-кроссовера рассматривал в качестве альтернативы Hyundai Creta, но в итоге все же выбрал Kia Seltos, другие же предпочли эту машину кроссоверам Nissan Qashqai или Skoda Karoq, а кто-то рассматривал также «родственный» Kia Sportage или же Volkswagen Tiguan.

На вопрос «Почему не стоит покупать Seltos?» 35% опрошенных ответить затруднились, зато 15% сказали, что цены на эту модель слишком высоки.

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Еще 14% респондентов заметили, что у Селтоса слабая шумоизоляция. А вот в ответах на противоположный вопрос — «Почему стоит купить Seltos?» — согласия между владельцами было заметно больше: 56% опрошенных считают плюсами модели стиль и современный внешний вид, а еще 40% владельцев понравилось оптимальное соотношение цены и качества.

Фото: Kia

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